India: stupro di gruppo di Delhi, tribunale respinge ricorso per documenti mancanti (6)

- La madre della vittima, Asha Devi, ha dichiarato che la figlia “ha avuto giustizia” e che l’esecuzione rafforzerà le donne e la fiducia delle persone nel sistema giudiziario. Il governo, guidato dal Partito del popolo indiano (Bjp), l’anno scorso ha ampliato le fattispecie di reato punibili con la morte, modificando per decreto la legge Protection of Children from Sexual Offences Act (Pocso) e introducendo la pena capitale per i colpevoli di stupro di minori di dodici anni. Il codice penale prevedeva già tale pena per lo stupro di gruppo. Per quanto riguarda le altre forze politiche, dichiarazioni contro la pena di morte sono state pronunciate solo a titolo personale da alcuni esponenti del Partito comunista marxista (Cpim) e del Dravida Munnetra Kazhagam (Dmk). Sempre a titolo personale, Pradeep Tamta, membro del Congresso nazionale indiano (Inc) al Consiglio degli Stati, la camera alta, ha presentato lo scorso luglio un disegno di legge per l’abolizione della pena di morte, che non ha avuto seguito. Il sottosegretario all’Interno Gangapuram Kishan Reddy, intervenendo nel dibattito parlamentare, ha dichiarato che l’esecutivo stava valutando la questione, ma che il 90 per cento degli Stati è favorevole a mantenere la legislazione in vigore in materia. (segue) (Inn)