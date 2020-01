Shoah: Delpini su Mondovì, anti-giudaismo preoccupante e mortificante per società italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a margine dell’incontro con la stampa in occasione della festa del patrono san Francesco di Sales, ha condannato quanto accaduto a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove è apparsa una scritta antisemita sulla porta della casa della staffetta partigiana Lidia Rolfi. “È certamente un’offesa. Un episodio un po’ sconcertante, che non può che essere condannato”, ha detto Delpini. “In questo anti-ebraismo, anti-sionismo, anti-giudaismo che in tante forme si manifesta - ha poi osservato l’arcivescovo - ci sono dei segnali che sono preoccupanti e veramente anche un po’ mortificanti per una società come quella italiana, che mi pare non voglia caratterizzassi per queste forme”. (Rem)