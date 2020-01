Milano: tentano scippo turista a fermata taxi in stazione Centrale, 3 arresti

- Due cittadine di origine bosniaca di 30 e 22 anni, ed un'italiana di 27 anni, sono state arrestate sabato dalla polizia ferroviaria di Milano per tentato furto in concorso durante i giornalieri servizi antiborseggio nella stazione di Milano Centrale. Gli agenti della polfer hanno notato la presenza delle tre donne che, nella Piazza IV Novembre, si aggiravano tra le varie persone in attesa di salire a bordo di un taxi. Le stesse, dopo aver "scelto" la vittima, una turista turca, le si sono avvicinate e, mentre due di loro coprivano le mosse della complice, quest'ultima, con abile destrezza, ha aperto la borsa della malcapitata frugandovi all'interno. I poliziotti, che hanno osservato tutto a poca distanza, sono prontamente intervenuti interrompendo il tentativo di scippo. (Rem)