Cisterna Latina: gravi irregolarità igienico sanitarie, chiuso caseificio

- Non ha rispettato le prescrizioni intimategli in un precedente controllo ispettivo e per questo i carabinieri del Nas di Latina hanno chiuso un caseificio di Cisterna di Latina. Le gravi carenze igieniche e strutturali dell'intero laboratorio di produzione erano state riscontrate insieme al personale ispettivo dell'Asl di Latina, per le quali erano state fatte delle prescrizioni che, però, sono state ignorate dal responsabile del Caseificio che ha continuato l'attività produttiva delle mozzarelle. Ulteriori controlli espletati nei giorni successivi presso due esercizi commerciali di alimenti di Latina consentivano al personale di questo Nas di rinvenire in commercio oltre 10 chili di mozzarelle prodotte dallo stabilimento di Cisterna di Latina mentre erano in atto lavori di ripristino delle corrette condizioni igieniche del laboratorio destinatario del provvedimento di chiusura. Per tale motivo il responsabile del caseificio, che era stato già sanzionato con 2mila euro complessive per le mancanze rilevate nel corso del controllo allo stabilimento produttivo, è stato denunciato per inosservanza di un provvedimento dell'autorità in materia d'igiene e sanità. Le mozzarelle rinvenute in commercio e prodotte irresponsabilmente, sono state sequestrate. (Rer)