Ostia: controlli cc su territorio, tre persone arrestate e una denunciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora i carabinieri di Ostia sono intervenuti, nella giornata di ieri, presso un bar di viale Vasco de Gama, dove era stata segnalata la presenza di un individuo che infastidiva gli avventori. Giunti sul posto, i militari hanno individuato all’interno dell’esercizio commerciale un uomo in evidente stato di ebbrezza e, avvicinatisi per identificarlo, sono stati improvvisamente aggrediti, con calci e spintoni, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Immediatamente immobilizzato il malfattore, successivamente risultato essere un 27enne ucraino già gravato da precedenti, i Carabinieri l’hanno sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle successive decisioni del giudice. Dovrà rispondere dei reati di “resistenza a pubblico ufficiale” e “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”. (segue) (Rer)