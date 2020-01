Ostia: controlli cc su territorio, tre persone arrestate e una denunciata (3)

- Ad Ostia Antica, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 29enne già gravato da precedenti. Il malfattore, sottoposto alla misura della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, è stato bloccato dai militari dopo essersi allontanato – per l’ennesima volta - dalla propria abitazione, violando le disposizioni dell’Autorità giudiziaria. L’arrestato, in attesa delle disposizioni del magistrato, è stato tradotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida. Sempre ad Ostia, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, un 41enne pregiudicato di origine tunisina. L’uomo, condannato in via definitiva per reati contro la persona, è stato tradotto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia dove dovrà scontare 3 anni di reclusione. (Rer)