Ladispoli: in casa una serra di marijuana, arrestato uomo 42 anni, segnalato a Prefettura il figlio

- I carabinieri della compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, nella giornata di ieri hanno arrestato un 42enne italiano, abitante a Ladispoli, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno segnalato alla Prefettura di Roma il figlio minorenne per uso personale di sostanze stupefacenti. In particolare i militari della sezione radiomobile del Nor della compagnia carabinieri di Civitavecchia, nel corso degli assidui servizi finalizzati al controllo del territorio nonché allaprevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un minorenne, il quale è stato sorpreso in possesso di 9 grammi di hashish già suddiviso in dosi. I militari hanno così deciso di procedere alla perquisizione dell’abitazione del giovane, dove una volta giunti hanno cercato di prendere contatti con il genitore del ragazzo, che inizialmente si è reso irreperibile. (segue) (Rer)