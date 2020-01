Difesa: Guerini, fregata Emilio Bianchi gioiello della cantieristica nazionale (2)

- "Sono certo - ha proseguito il ministro della Difesa - che tutto questo possa ulteriormente contribuire alla crescita e all’ammodernamento dello stabilimento, alla valorizzazione delle sue maestranze, all’affermazione del suo ruolo strategico in ambito nazionale e internazionale, anche sulla scia dei provvedimenti del governo che nell’ultima legge di bilancio ha investito 480 milioni di euro per la messa in sicurezza di tutta l’area portuale industriale di Genova-Sestri Ponente. Marina e Fincantieri lavorano da anni fianco a fianco, per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento delle performance. Una 'squadra' che ha dimostrato di essere efficace supporto anche per le Marine estere, che trovano nella Forza Armata un partner per la formazione del personale e in Fincantieri un’azienda leader. (segue) (Com)