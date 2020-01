Difesa: Guerini, fregata Emilio Bianchi gioiello della cantieristica nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Come ricordato dal ministro Guerini, "Fincantieri, solo pochi giorni fa (14 gennaio scorso) con la storica partnership con la francese Naval Group, ha confermato il proprio impegno per lo sviluppo di sinergie in ambito Difesa a livello europeo; un impegno che si è già concretizzato in una collaborazione industriale per fornire alla Marina francese quattro navi di supporto logistico basate sul progetto dell’unità italiana 'Vulcano'. Una dimensione di eccellenza dell’industria nazionale - ha osservato - confermata anche dal recente ordine ricevuto dagli stati Uniti per la costruzione di quattro unità navali multi missione. Con Fincantieri, ringrazio tutte le aziende ad essa collegate, perché attraverso la partnership con la nostra Marina Militare, rappresentano uno dei fattori strategici che rafforzano la competitività dell’intero sistema marittimo italiano ed al contempo sono volano sul territorio in termini di sviluppo, occupazione e di valore". (segue) (Com)