Difesa: Guerini, fregata Emilio Bianchi gioiello della cantieristica nazionale (4)

- Secondo Guerini, "l’ammodernamento dello strumento aeronavale avviato con la Legge Navale è uno dei cardini del processo di rinnovamento della Difesa. Investire in questo processo - ha detto - significa saper “creare valore” per il nostro sistema di Sicurezza, per l’Industria, l’Università, la Ricerca, per la nostra Posizione e Credibilità Internazionale, per il sistema Paese nel suo complesso. Oggi, con il varo di Nave 'Emilio Bianchi', consegniamo al Paese uno strumento innovativo, simbolo di sviluppo tecnologico, altissima competenza e versatilità operativa. Uno strumento che affidiamo alla Marina Militare, alle sue donne e ai suoi uomini, che sentitamente ringrazio, perché se oggi le nostre unità navali sono presenti nei contesti marittimi più diversificati e in una vasta gamma di missioni, non è soltanto merito della tecnologia: lo dobbiamo soprattutto alla loro competenza, alle loro capacità, al loro spirito di sacrificio". (segue) (Com)