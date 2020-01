Carceri: Salvini scrive a Bonafede, carcere di Reggio Emilia è da chiudere

- Tre lettere, per altrettante case circondariali in Emilia-Romagna. Il senatore della Lega Matteo Salvini le invierà al guardasigilli Alfonso Bonafede per denunciare la situazione delle carceri di Reggio Emilia, Modena e Bologna. "Il carcere di Reggio Emilia è da chiudere - sostiene il leader della Lega -. La struttura è così fatiscente da mettere in pericolo la salute di chi ci lavora, oltre che dei detenuti. Riterrò responsabile di eventuali infortuni il Guardasigilli Bonafede, e ribadisco la necessità di prestare particolare attenzione alle donne e agli uomini della Polizia penitenziaria". Diversa, ma non meno grave, la situazione delle carceri di Bologna e Modena. "In entrambi gli istituti c’è una massiccia presenza di detenuti stranieri con problemi mentali", spiega Salvini. Che aggiunge: "Vanno trasferiti perché un simile sovraffollamento mette in pericolo l’attività degli operatori, a partire dagli agenti. Anche in questi casi, il ministro non può sottovalutare la situazione". Pochi giorni fa, dopo le visite di Salvini in alcune case circondariali della Regione, la Lega aveva snocciolato i dati del sovraffollamento. In tutta l’Emilia-Romagna ci sono circa 3.800 detenuti di cui più di 1.900 stranieri. (Rin)