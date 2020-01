Frosinone: continuano ad utilizzare magazzini sequestrati, denunciati imprenditori

- I carabinieri del Nas di Latina hanno denunciato a Frosinone due imprenditori responsabili di un ingrosso di prodotti ortofrutticoli e conserve alimentari, per aver violato i sigilli apposti in occasione del pregresso sequestro di 10 box di 25 metri quadrati ciascuno. Il sequestro era avvenuto circa due mesi prima quando venne riscontrato che i depositi custodivano conserve alimentari di origine vegetale ed animale, prodotti ortofrutticoli e bottiglie di acqua minerale mantenuti in cattivo stato di conservazione. Per questo tutto venne sequestrato. Gli imprenditori denunciati, nonostante i sigilli apposti, avevano nel tempo continuato ad utilizzare i box per il deposito degli alimenti commercializzati all'ingrosso. (Rer)