Difesa: Guerini, fregata Emilio Bianchi gioiello della cantieristica nazionale

- La fregata Emilio Bianchi, varata oggi a Riva Trigoso (GE), rappresenta per l'Italia uno strumento innovativo, simbolo di sviluppo tecnologico, di altissima competenza e versatilità operativa. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo intervento alla cerimonia per il varo della fregata intitolata alla medaglia d’oro al valor militare Emilio Bianchi, decima unità del programma di collaborazione italo-francese FREMM. Come sottolineato da Guerini, si tratta di un programma "strategico per la nostra Marina e per lo sviluppo di una comune difesa europea" e la decima unità varata oggi nello stabilimento di Riva Trigoso rappresenta "un altro straordinario gioiello della cantieristica nazionale". "Il cantiere di Riva Trigoso - ha osservato Guerini - è ricco di altissime competenze professionali, garanzia di un 'made in Italy' che porta nei mari del mondo le eccellenze italiane e che sta trovando nuovo slancio con le moderne unità della Marina Militare, come dimostrato dal varo di oggi, ma soprattutto dalla presenza di due nuovi 'Pattugliatori Polivalenti d’Altura' qui in costruzione". (segue) (Com)