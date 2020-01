Turchia: Putin contatta Erdogan per esprimere condoglianze dopo terremoto

- Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma all'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, facendogli le condoglianze per le vittime del terremoto che ha colpito la provincia di Elazig, nella Turchia orientale. "La Russia condivide il dolore per coloro che hanno perso i loro cari in conseguenza del disastro e spera in una rapida ripresa di tutte le persone coinvolte", ha affermato Putin come riportato dal servizio stampa del Cremlino. Al momento sono 22 le vittime del terremoto che ieri sera a colpito la Turchia orientale. (Rum)