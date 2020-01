Ostia: controlli sul territorio dei Carabinieri, tre persone in manette

- Tre persone sono finite in manette in poche ore grazie ai controlli sul territorio svolti dai Carabinieri di Ostia. Il primo ad essere arrestato è stato un cittadino ucraino, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Nel dettaglio i militari sono intervenuti in un bar di viale Vasco de Gama dove era stata segnalata la presenza di un individuo che infastidiva gli avventori. Giunti sul posto, i militari hanno individuato all’interno dell’esercizio commerciale un uomo in evidente stato di ebbrezza. Avvicinatisi per identificarlo i militari sono stati improvvisamente aggrediti con calci e spintoni. Immediatamente immobilizzato, l'uomo, un 27enne ucraino già gravato da precedenti, è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Ad Ostia Antica i Carabinieri hanno invece arrestato un 29enne già gravato da precedenti. L'uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato bloccato dopo essersi allontanato, per l’ennesima volta, dalla propria abitazione. L’arrestato, in attesa delle disposizioni del magistrato, è stato trasferito presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida. Sempre ad Ostia i Carabinieri hanno rintracciato ed arrestato, su disposizione della Procura di Roma, un 41enne pregiudicato di origine tunisina. L’uomo, condannato in via definitiva per reati contro la persona, è stato condotto nel carcere di Rebibbia dove dovrà scontare 3 anni di reclusione. (Rer)