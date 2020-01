Shoah: Renzi, siamo tutti ebrei, non permetteremo che passato ritorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un post su Facebook, commentando l'episodio di Mondovi', comune in provincia di Cuneo, dove è comparsa una scritta antisemita sulla porta dell'abitazione di una deportata ad Ravensbruck, Lidia Beccaria Rolfi, scrive: "Qui ci sono ebrei. In Piemonte, su un’abitazione, nel 2020. Questa non è semplicemente una notizia di cronaca: questa è una vergogna senza fine. Qui ci sono Ebrei. Un modo per mettere all’indice, per prolungare l’antisemitismo, per cancellare la Memoria. Qui ci sono Ebrei. Bisogna reagire subito prima che il virus dell’ignoranza diventi fascismo. E allora - continua Renzi - lo urlo forte: anche io sono ebreo. Qui ci sono Ebrei, perché siamo tutti ebrei e non permetteremo che il passato ritorni. Non dobbiamo cancellare solo quella scritta, dobbiamo cancellare l’antisemitismo. Per sempre". (Rin)