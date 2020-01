Roma: rapina in una farmacia, arrestato un 44enne, si cerca il complice

- Rapina in una farmacia nel quartiere romano di Casal Bertone: un uomo di 44 anni è stato arrestato dagli agenti dei commissariati Sant’Ippolito e Porta Pia mentre il complice è ancora ricercato. Secondo quanto ricostruito, nella tarda serata di ieri, l'uomo finito in manette è entrato con volto coperto e taglierino in mano nella farmacia di largo Antonio Beltramelli riuscendo con le minacce a farsi consegnare l’incasso, circa 2mila euro. Lasciata la farmacia, il malvivente si è dato alla fuga a bordo di uno scooter bianco guidato dal complice. Fuga che, almeno per il 44enne, si è interrotta dopo poco. Sono invece ancora in corso le ricerche del secondo ladro. (Rer)