Fisco: Dadone, taglio cuneo riguarda oltre 3 milioni dipendenti pubblici, sindacati riconoscano attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, in un post su Facebook, dopo il via libera al taglio del cuneo fiscale, sottolinea: "L'operazione sul cuneo fiscale mi dà particolare soddisfazione perché riguarda pure oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, la quasi totalità del settore. E' un ulteriore impegno del governo per valorizzare chi opera nella macchina dello Stato, una attenzione che, mi auguro, sarà riconosciuta dalle rappresentanze sindacali in sede di prossima discussione dei nuovi contratti". (Rin)