Russia: portavoce Cremlino, nessun cambio di politica verso l'Ucraina

- La Russia non sta cambiando la sua politica nei confronti dell'Ucraina: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, commentando alcune indiscrezioni della stampa secondo cui il consigliere del presidente russo Vladislav Surkov starebbe per dimettersi. In precedenza, un analista politico e direttore del Centro per gli Affari politici, Alexej Chesnakov, ha dichiarato che Surkov ha deciso di lasciare il servizio civile. "Non ho alcuna informazione sulle dimissioni di Surkov. Non c'è un decreto presidenziale a tale riguardo", ha dichiarato Peskov all'agenzia di stampa russa "Sputnik". "L'unica cosa che posso dire è che ogni voce sul cambiamento di politica verso l'Ucraina non corrisponde alla realtà", ha aggiunto Peskov.(Rum)