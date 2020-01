Migranti: Salvini, governo sequestra quelli a bordo Ocean Viking per non perdere voti?

- Il leader della Lega Matteo Salvini sottolinea che "la Ocean Viking ha recuperato 59 immigrati" e si chiede: "Il governo dei porti aperti intende farli sbarcare in Italia dopo il voto in Emilia-Romagna e Calabria? Intanto li terranno 'sotto sequestro' per non perdere altri voti?". (Rin)