Regionali: Anzaldi (Iv), da Salvini grave violazione silenzio elettorale

- ll deputato di Italia viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, via Twitter denuncia la "gravissima violazione del silenzio elettorale da parte di Salvini: in queste ore tweet e post a ripetizione di propaganda su voto Emilia Romagna e Calabria. Un ex ministro dell'Interno che non rispetta leggi è doppiamente grave. Ennesimo tentativo - conclude - di falsare competizione, dopo abusi Rai".(Rin)