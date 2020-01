Armenia: premier Pashynian, stroncante le possibilità di un colpo di Stato

- L'Armenia ha "rotto la spina dorsale" del colpo di Stato: uno sviluppo di questo tipo non ci può essere nel paese. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il premier armeno, Nikol Pashinyan, commentando le notizie su un colpo di Stato sventato nel paese caucasico. "Sapete cosa accadrà a coloro che vogliono prendere le loro opportunità", ha aggiunto il premier armeno. Lo scorso 23 gennaio, il segretario del Consiglio di sicurezza armeno, Armen Grigoryan, ha dichiarato senza fornire ulteriori dettagli che un colpo di Stato è stato sventato in Armenia. Nella conferenza stampa odierna, Pashinyan ha parlato anche di economica, sottolineando che nel paese non esistono oligarchi. "Quando gli oligarchi pagano le loro tasse significa che non sono dei privilegiati", ha dichiarato il premier secondo cui "non ci sarà mai il potere dei pochi in Armenia ma solo il potere dei molti, ovvero del popolo armeno". (Res)