Cina: introdotte misure per individuare il coronavirus attraverso la rete di trasporto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno introdotto misure a livello nazionale per individuare il coronavirus tra i passeggeri dei trasporti pubblici, aerei, treni, autobus a lunga percorrenza e traghetti: lo ha reso noto oggi il comitato sanitario nazionale. Il comitato ha aggiunto che verranno installate speciali stazioni di controllo della quarantena e nel caso in cui vengano rilevati i sintomi, verranno contattate immediatamente le autorità dell'aeroporto, della stazione ferroviaria o del porto per ulteriori misure. Le autorità cinesi hanno anche ordinato ai governi provinciali e comunali di coordinare attivamente l'interazione dei dipartimenti competenti, compresi i responsabili di salute, sicurezza pubblica, aviazione civile, ferrovie, in modo che rispettino rigorosamente ed efficacemente tutti i requisiti diretti per prevenire un'ulteriore diffusione del virus. Le autorità di Wuhan, l'epicentro dell'epidemia con una popolazione di 11 milioni di persone, hanno limitato i viaggi per i residenti e sospeso i servizi di trasporto, inclusi metropolitana, autobus e traghetti. Anche tutti i voli da e per la città sono stati cancellati. (Cip)