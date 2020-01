Regionali: Salvini, li mandiamo a casa domenica e poi avviso sfratto a governo

- Il leader della Lega Matteo Salvini, nel giorno del silenzio elettorale, ha scritto dversi tweet sul suo profilo. In uno dei cinguettii sottolinea: "Prima li mandiamo a casa domenica e poi andiamo a dare l’avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette". In un altro tweet, invece, scrive: "Ovunque in Emilia-Romagna e in Calabria mi chiedono più sicurezza, mentre i vari Conte, Renzi e Zingaretti vogliono cancellare i decreti Sicurezza...". (Rin)