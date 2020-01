Roma: tentano rapina ad un grande magazzino, due fermati fra cui un minorenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano appena tentato di penetrare in un grande magazzino nei pressi di via Tiburtina quando sono stati bloccati dagli agenti del Reparto volanti della Polizia. Protagonisti due giovani, uno dei quali minorenni, messi in fuga da un passante mentre erano intenti a tagliare la serranda del negozio. Poco dopo essersi allontanati i due sono stati bloccati dagli agenti che nelle vicinanze hanno anche rinvenuto un vecchia berlina rubata pochi giorni prima. (Rer)