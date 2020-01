Iraq: fonti "Nova", polizia assalta piazza Tahrir e costringe manifestanti ad arretrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia irachena ha preso d'assalto questa mattina piazza Tahrir, nel centro di Baghdad, nel tentativo di sgomberarla dai manifestanti che conducono al suo interno un sit-in da 100 giorni. Secondo quanto riferiscono fonti locali ad "Agenzia Nova", i manifestanti sono stati costretti ad arretrare dopo l'attacco degli agenti. Scontri si sono registrati questa mattina nel centro della capitale irachena tra manifestanti e polizia già prima di questo assalto. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "al Arabiya", si contano 7 feriti in incidenti avvenuti quando gli agenti hanno aperto il fuoco sui manifestanti nella piazza al Khilani. La polizia in assetto antisommossa ha inseguito i manifestanti sul ponte al Sinak e poi ha sparato e ferendo 7 di loro. Le forze di sicurezza hanno poi bruciato le tende dei manifestanti dopo aver preso d'assalto il ponte e hanno rimosso le barriere di cemento vicino alla piazza dove si teneva il sit-in nella capitale. Si tratta quindi di un tentativo delle forze di sicurezza di porre fine alle proteste che da mesi interessano la città. Baghdad ha assistito a scontri anche ieri sera che hanno portato, secondo fonti mediche irachene, a 6 morti e 54 feriti, 2 dei quali uccisi in piazza al Khilani, nel centro della capitale. (Irb)