Roma: evaso rintracciato dai Carabinieri in un'abitazione, sequestrati 80 grammi di cocaina

- Era evaso dalla propria abitazione via Isola Farnese, nel quartiere Olgiata, dove stava scontando gli arresti domiciliari. Già da tempo sulle sue tracce i Carabinieri della stazione La Storta sono riusciti ad individuarlo all’interno di un’abitazione nei pressi della Prenestina. Alla vista dei Carabinieri, il 36enne ha tentato di fuggire, senza fortuna. Nel corso della perquisizione nell’abitazione dove aveva trovato rifugio, i Carabinieri hanno poi rinvenuto 80 grammi di cocaina, già divisa in dosi, vario materiale per il confezionamento della sostanza e circa 350 euro in contanti, probabile frutto dell’attività illecita. (Rer)