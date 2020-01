Giustizia: Renzi, frasi Bonafede indice cultura giustizialista, dobbiamo vincere sfida garantismo

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, in un post su Facebook, deuncia che "la frase del ministro Bonafede sul fatto che chi è in carcere non è innocente suona assurda nel Paese di Enzo Tortora. Ma è soprattutto - incalza - indice di una cultura giustizialista, la stessa che elogia l’abolizione della prescrizione o auspica il tintinnio di manettte". Secondo Renzi, "vincere la sfida del garantismo significa rifiutare di vivere in un Paese in cui tutti sono considerati colpevoli non ancora scoperti. E' una sfida difficile ma è una sfida che dobbiamo vincere. Per noi e per la dignità del nostro Paese". (Rin)