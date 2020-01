Rai: Anzaldi (Iv), una replica ogni due giorni? Vertici in Vigilanza

- Il deputato di Italia viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, in un post su Facebook, denuncia che "dopo le emergenze su informazione, pluralismo, ascolti e qualità, si apre un altro capitolo della gravissima crisi che sta vivendo la Rai: l'aumento esponenziale delle repliche. I dati rivelati dalla 'Stampa' sono sconvolgenti: 579 repliche in tre anni in prima, seconda e terza rete. Una media di una replica ogni due giorni, anche in periodi di programmazione ordinaria e non solo d'estate. Chiederò in commissione di Vigilanza - annuncia quindi il deputato - che su questo vengano ascoltati al più presto i vertici Rai. I cittadini pagano il canone per rivedere sempre le stesse cose?". In venti anni le prime visioni, ricorda Anzaldi, "si sono quasi dimezzate, passando da 160 a 99, come riferisce l'inchiesta del quotidiano di Torino. Intanto aumentano appalti esterni e privilegi per agenti e conduttori. E' urgente che vengano dati chiarimenti". (Rin)