Roma: arrestato giovane incensurato, in casa 100 grammi di hashish e contanti

- Un giovane incensurato è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Formello per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare a Capena, i militari hanno trovato il ventottenne incensurato in possesso di circa 100 grammi di hashish, 500 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività, e vario materiale adoperato per confezionare la sostanza, tra cui un bilancino di precisione.(Rer)