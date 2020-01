Roma: tenta di ingannare gli agenti con un nome falso per non scontare pena, arrestato

- Ha cercato di ingannare gli agenti con un nome falso, e così evitare di scontare una pena residua, ma il suo stratagemma non ha funzionato. Per questo è finito dietro le sbarre un uomo fermato a bordo di un auto mentre transitava con un amico in via della Torre Clementina a Fiumicino. Al momento dei controlli della Polizia, il passeggero sprovvisto dei documenti ha fornito agli agenti un nome poi rivelatosi falso. Visti i forti dubbi sull'identità, l'uomo è stato condotto in commissariato per le verifiche del caso. Giunto sul posto, di sua iniziativa, ha però ammesso di chiamarsi S.A. e di aver dichiarato il falso: era a conoscenza che sulla sua persona gravavano numerosi precedenti di polizia. Effettivamente da un controllo alla banca dati, gli agenti hanno potuto constatare di dover dare esecuzione ad un ordine di carcerazione a suo carico. Lo scorso novembre la Procura dell'Aquila ha infatti disposto nei suoi confronti una misura restrittiva residua, pari ad un anno ed un mese, da espiare presso la casa lavoro di Vasto. La Polizia ha così condotto l'uomo presso la struttura penitenziaria più vicina al luogo dell'arresto. (Rer)