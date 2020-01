Regionali: pagina Facebook "Lega-Salvini premier" contro Bonaccini, contravviene a norme elettorali

- Mentre il leader della Lega Matteo Salvini, questa mattina, non ha rinunciato a Twitter per esprimere le sue considerazioni in vista del voto di domani, nonostante il silenzio elettorale scattato dalla mezzanotte, sulla pagina Facebook della "Lega per Salvini premier", si legge in un post: "Poiché Bonaccini del Pd, contravvenendo alle norme elettorali, non ha disattivato le inserzioni a pagamento alla mezzanotte di ieri, abbiamo deciso di procedere alla riattivazione delle nostre, in attesa di chiarimenti". (Rin)