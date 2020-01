Iran: Zarif, arrestato responsabile abbattimento aereo ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo iraniano, considerato responsabile dell'abbattimento dell'aereo passeggeri del volo ucraino 752 vicino all'aeroporto di Teheran, "è in prigione". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif alla rivista tedesca Der Spiegel. "Questa è stata una situazione complicata in un tempo complicato. Altri avevano bisogno di molto più tempo. Quasi 32 anni fa, gli Stati Uniti hanno abbattuto un aereo passeggeri iraniano. Ad oggi, non hanno ancora emesso scuse ufficiali. L'ufficiale statunitense che era responsabile di averlo abbattuto ha persino ricevuto una medaglia. Nel frattempo, l'uomo iraniano che ha abbattuto l'aereo ucraino è ora in prigione ", ha detto Zarif in un'intervista alla rivista, rispondendo alla domanda sul perché al governo iraniano ci sono voluti tre giorni per ammettere che i suoi militari avevano abbattuto l'aereo. Il primo ministro ha aggiunto che le persone, in effetti, avevano il diritto di lamentarsi del fatto che le informazioni non erano state immediatamente divulgate, ma non era colpa del governo. Zarif stesso ha scoperto la verità dopo due giorni dall'incidente aereo. (segue) (Res)