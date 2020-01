Serbia: Vucic, venerdì incontro a Belgrado con inviato Usa Grenell

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha annunciato che terrà un incontro venerdì prossimo a Belgrado con l'inviato degli Stati Uniti per il dialogo fra Kosovo e Serbia, Richard Grenell. In un intervento per l'emittente "Rts", Vucic ha oggi osservato che "gli Stati Uniti sono pronti ad ascoltare le richiese ed i problemi di Belgrado" sulla questione del Kosovo. Il capo dello Stato serbo è oggi a Davos, in Svizzera, dove si svolge il Forum economico mondiale. Nella giornata di ieri Vucic ha avuto un incontro a margine del forum con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Robert O'Brien. Il capo dello Stato serbo ha dichiarato, al termine dell'incontro, che è stato espresso da entrambe le parti il desiderio di un avanzamento ulteriore dei rapporti bilaterali. (segue) (Seb)