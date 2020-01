Tpl Roma: atto vandalico alla stazione metro B Garbatella, chiuso accesso in direzione Laurentina

- Disagi questa mattina per i viaggiatori in transito dalla stazione della metro B Garbatella di Roma. A causa di un atto vandalico la stazione è chiusa al servizio viaggiatori, ma solo in direzione Laurentina. Secondo quanto ricostruito, alle prime ore della mattina, alcuni ragazzi avrebbero utilizzato gli estintori di sicurezza sporcando una parte della struttura. Sono in corso le operazioni di pulizia necessarie per poter riaprire la stazione ai viaggiatori diretti a Laurentina. (Rer)