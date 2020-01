Siria: forze Assad conquistano 3 villaggi a Idlib

- Le truppe del governo siriano di Bashar al Assad hanno conquistato tre villaggi nella provincia settentrionale di Idlib, così come stanno combattendo i miliziani ribelli nella provincia di Aleppo, secondo i media locali. Secondo l'emittente statale "Al Ihkbariya", l'esercito siriano ha stabilito il controllo su tre insediamenti nell'Idlib sud-orientale venerdì. Il quotidiano siriano "Al Watan" ha riferito degli scontri in corso nella provincia di Aleppo, a nord-ovest del centro amministrativo provinciale. Secondo quanto riferito, gli scontri si stanno verificando nel sobborgo di Aleppo a Zahraa. La situazione nella provincia di Idlib, l'ultima roccaforte dei militanti in Siria, si è intensificata dal 19 dicembre, quando l'esercito siriano ha lanciato una nuova operazione militare nell'area. Il 12 gennaio è entrato in vigore il cessate il fuoco, concordato da Russia e Turchia. Tuttavia, i militanti continuano ad attaccare l'esercito siriano e i civili nonostante la tregua. (Res)