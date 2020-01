Balcani-Ue: Michel, al lavoro su nuova metodologia per l'allargamento

- L'Unione europea sta preparando una nuova metodologia per l'allargamento: lo ha ribadito il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando ieri sera a Skopje nella conferenza stampa congiunta dopo l'incontro con l'omologo macedone Stevo Pendarovski. "Il messaggio che voglio inviare in questa visita è che c'è un grande interesse da parte dell'Ue nel processo di allargamento, che il futuro della Macedonia del Nord è europeo e che dobbiamo continuare il dialogo per raggiungere questa decisione", ha dichiarato Michel. Secondo il presidente del Consiglio europeo, la nuova metodologia per l'allargamento dell'Ue ai Balcani deve puntare anche allo sviluppo di una strategia per gli investimenti e la crescita economica. "L'adesione all'Ue è senza dubbio il nostro obiettivo strategico", ha dichiarato da parte sua il presidente Pendarovski auspicando che la nuova metodologia dell'Ue sia pronta per il mese di marzo. (segue) (Mas)