Balcani-Ue: Michel, al lavoro su nuova metodologia per l'allargamento (2)

- Un messaggio rassicurante sulle prospettive di integrazione europea dei Balcani è stato inviato ieri da Michel anche a Tirana: "Il destino e il futuro dei Balcani occidentali è in Europa", ha affermato a margine dell'incontro avuto a Tirana con il premier albanese Edi Rama. "E'una forte convinzione, la quale richiede di proseguire sulla strada di un dialogo permanente e andare avanti con le riforme, con l'ammodernamento, con il rafforzamento dello Stato di diritto e della lotta alla criminalità organizzata". Il tema dei Balcani occidentali ed in particolare l'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord "sarà a breve sul tavolo del Consiglio. Sara' l'occasione per discutere, e speriamo, anche di prendere decisione e orientare il futuro dell'Albania nell'Ue", ha sottolineato Michel. (segue) (Mas)