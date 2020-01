Balcani-Ue: Michel, al lavoro su nuova metodologia per l'allargamento (3)

- Lo scorso ottobre, i paesi membri hanno fallito di raggiungere un consenso sui futuri passi di Tirana e Skopje, a seguito della richiesta della Francia per una revisione dei termini dei negoziati di adesione. "La commissione europea presenterà, a seguito delle consultazioni con i paesi membri, una proposta sull'ammodernamento dello stesso processo di allargamento. E' indispensabile che i leader dei paesi membri concordino sul modo in cui sara' concepito il processo di allargamento, che tipo di allargamento vogliono, in modo che il processo sia credibile e abbia una leadership politica", ha sottolineato Michel. Nonostante il mancato consenso sul processo di allargamento "e' importante il fatto che ci sia l'unanimità su un momento, sul fatto che tutti i paesi membri ritengono che il futuro dei Balcani occidentali dovrà essere orientate verso l'Unione europea". (segue) (Mas)