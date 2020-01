Balcani-Ue: Michel, al lavoro su nuova metodologia per l'allargamento (4)

- "Quanto sta succedendo è la nuova fase che sta attraversando l'Ue, impegnata in un dibattito interno e noi dobbiamo essere consapevoli che non dipende niente da noi, da quello che diciamo o stiamo facendo in questo momento, ma dipende dall'accordo che dovrebbe esserci fra i nostri amici dell'Ue sulla nuova strategia e sul generale approccio dell'Unione", ha dichiarato da parte sua il premier albanese, secondo il quale "quello che sta succedendo in funzione di una nuova metodologia, va vista come una nuova opportunità per sviluppi positivi, non solo in relazione all'avvio dei negoziati, dal punto di vista formale, ma anche per quanto riguarda i rapporti fra noi e l'Unione europea", ha detto Rama. (Mas)