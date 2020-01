Malesia: registrati 3 casi coronavirus cinese

- Il ministro della Sanità malese Dzulkefly Ahmad ha confermato oggi tre casi di coronavirus nel paese. Secondo il quotidiano malese "New Straits Times", tutti i casi sono stati registrati nella città meridionale di Johor Bahru. I tre cittadini cinesi sono parenti di un 66enne, attualmente in cura a Singapore per lo stesso motivo. La National Health Commission cinese ha confermato che 1.330 persone sono state contagiate, 41 delle quali sono morte a causa del virus. Casi confermati sono stati registrati anche a Hong Kong, Taiwan, Thailandia, Giappone, Vietnam, Corea del Sud, Singapore, Nepal, Francia, Stati Uniti e Australia. Tuttavia, l'Oms ha dichiarato giovedì che era troppo presto per dichiarare un'emergenza globale. (Fim)