Nuoto: domani l'ultima tappa del campionato invernale dell'Us Acli Roma, in gara 550 atleti

- Tutto pronto per la la giornata finale del primo campionato regionale invernale di nuoto del settore "Propaganda" dell'Unione sportiva Acli Roma. Appuntamento dunque a domani quando, a partire dalle ore 9 presso la piscina Zero9, prenderanno il via le gare che a cui partecipano 550 atleti, tra i 4 anni e i 25 anni, che si sfideranno in gare individuali e staffette sulla distanza di 25, 50 e 100 metri nei diversi stili. Le gare avranno inizio alle ore 9 con i più piccoli delle categorie da esordienti (nati nel 2013-14) ad allievi (2009-10). Al termine della prima sessione si svolgeranno le premiazioni per la staffetta stile, i 50 dorso, i 25 dorso e i 25 stile. Alle 14.30 prenderà il via la seconda sessione che vedrà coinvolti le categorie dai ragazzi (2007-2008) fino agli amatori under 25 (1993-2000). Al termine ci saranno le premiazioni per la staffetta stile, i 100 misti e i 50 pinne, dorso e stile, quindi verrà stilata la classifica di società, che vedrà premiate le prime tre classificate e sancirà la società vincitrice del campionato invernale. (segue) (Rer)