Nuoto: domani l'ultima tappa del campionato invernale dell'Us Acli Roma, in gara 550 atleti (2)

- A presentare l'attesa giornata di gare sono stati Luca Sarangeli e Claudio Butera, rispettivamente presidente e vice-presidente di US Acli Roma: "Concludiamo questa prima parte della nostra stagione di nuoto, che quest'anno ha visto la grande novità dello sdoppiamento in due sessioni, una invernale e una primaverile, portando il numero totale degli eventi a 10. Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione dei tantissimi ragazzi che hanno gareggiato, mettendo sempre il massimo dell'impegno e dimostrando ogni volta il giusto rispetto per gli avversari. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare in modo che chi partecipa alle nostre iniziative impari non soltanto a primeggiare nella propria disciplina, ma soprattutto a fare propri i valori dello sport che sono di rispetto e inclusione", concludono. (Rer)