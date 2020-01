Croazia: rappresentante Usa Strayer invita a fare attenzione su affidamento servizi 5G

- Il vice assistente del segretario di Stato Usa per la cybersicurezza e le comunicazioni, Robert Strayer, ha invitato le autorità della Croazia a prestare attenzione nella scelta relativa all'affidamento dei servizi della tecnologia 5G. L'occasione per l'ammonimento è stata la sua visita a Zagabria, dove ieri sera il rappresentante del governo di Washington ha sottolineato che tale scelta è importante per la sicurezza del paese. Strayer ha quindi criticato la Cina per non garantire la protezione sufficiente dei dati tramite la sua tecnologia: in particolare il vice assistente statunitense ha menzionato i prodotti della cinese Huawei invitando tutti i paesi dell'Ue a prestare massima attenzione. (Zac)