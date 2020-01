India: da oggi servizi internet parzialmente ripristinati nel Kashmir

- I servizi internet saranno parzialmente ripristinati nel Kashmir indiano da oggi, 25 gennaio, ponendo fine a un blackout imposto dal governo nella regione per cinque mesi e mezzo, anche se i social media rimarranno offline: lo hanno riferito le autorità locali. Il 10 gennaio la Corte suprema ha ordinato al governo centrale di rivedere tutte le restrizioni alle comunicazioni imposte contestualmente alla revoca, lo scorso agosto, dell’autonomia speciale dell’ex Stato; il governo ha quindi sbloccato i servizi 2G sulle utenze mobili a contratto per l’accesso a siti approvati, ad esempio per le operazioni bancarie, nei distretti di Jammu, Samba, Kathua, Udhampur e Reasi. Le connessioni a banda larga di telefonia fissa, invece, erano già state riattivate. (Inn)