Immigrazione: Ocean Viking salva 59 persone al largo della costa libica

- La nave "Ocean Viking", un'imbarcazione di salvataggio per migranti gestita dall'Ong, "Medici senza frontiere" (Msf) e "SOS Mediterranee" nel Mar Mediterraneo, ha salvato 59 persone vicino alla costa della Libia. Lo ha annunciato oggi "SOS Mediterranee". Prima dell'alba, i team di soccorso delle due Ong "hanno salvato 59 uomini e donne da una piccola barca di legno in pericolo. L'operazione è iniziata poco dopo le 4 di questa mattina, a circa 26 miglia a nord delle coste della Libia. A bordo di Ocean Viking ci sono attualmente 151 sopravvissuti in totale sicurezza", ha scritto "SOS Mediterranee" su Twitter. A dicembre, l'"Ocean Viking" aveva salvato 112 persone. Le operazioni di salvataggio sono particolarmente pericolose in inverno a causa delle basse temperature e dei forti venti. Diverse navi di soccorso gestite da varie organizzazioni benefiche operano nel Mar Mediterraneo, una delle rotte più pericolose ma molto utilizzate dai migranti per raggiungere l'Europa. (Res)