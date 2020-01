Regionali: domani il voto in Emilia Romagna e Calabria, oggi silenzio elettorale

- Giornata di silenzio elettorale quella di oggi, in vista del voto di domani in Emilia Romagna e Calabria. Nelle due Regioni i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23, quando inizieranno le operazioni di scrutinio. I riflettori sono puntati soprattutto sull’Emilia Romagna che il tenore e i toni alti della campagna elettorale hanno trasformato in una competizione nazionale, quasi una sorta di giudizio universale sulla tenuta del governo Conte 2. Qui la vera sfida è a due: da un lato il presidente uscente del Partito democratico e ricandidato Stefano Bonaccini, che gode del sostegno anche di Italia viva ma non del Movimento cinque stelle, e dall’altro la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, sostenuta da tutti e tre i partiti di centrodestra, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. I Cinque stelle hanno deciso di correre da soli con Simone Benini. In corsa ci sono poi Stefano Lugli (L'Altra Emilia-Romagna), Marta Collot (Potere al Popolo), Laura Bergamini (Partito Comunista) e Domenico Battaglia (Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità). Il sistema con cui si vota in Emilia Romagna contempla l’opzione del voto disgiunto ed è proprio quello che potrebbe incidere sull’esito elettorale. Nel dettaglio, l’elettore emiliano romagnolo ha diverse possibilità nell’urna: può votare a favore solo di una lista e, in questo caso, il voto espresso si intende anche a favore del candidato presidente, così come può tracciare un segno sul contrassegno per il solo candidato governatore, ma può pure, appunto, esprimere un voto disgiunto per uno dei candidati alla carica di presidente e per una delle liste che non sono collegate a lui. Il sistema di voto contempla inoltre la possibilità della doppia preferenza con obbligo della preferenza di genere (si possono indicare, quindi, anche i nomi di due candidati consiglieri, ma nel rispetto dell’alternanza uomo-donna, pena l’annullamento della seconda preferenza). (segue) (Rin)