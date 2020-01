Regionali: domani il voto in Emilia Romagna e Calabria, oggi silenzio elettorale (2)

- Diverso, invece, è il sistema di voto in vigore nella regione Calabria. Qui a sfidarsi per la presidenza sono Francesco Aiello per il M5s, Filippo Callipo, per il Pd e il centrosinistra, Jole Santelli per Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, e Carlo Tansi, esponente delle liste civiche Tesoro Calabria, Calabria Pulita e Calabria Libera. In Calabria, a differenza dell’Emilia, non c’è la possibilità di esprimere il voto disgiunto, ma manca pure la preferenza di genere. L’elettore calabrese può, come quello emiliano romagnolo, votare solo per un candidato alla presidenza della giunta regionale, tracciando un segno sul nome, ma anche per un candidato governatore e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. E’ possibile inoltre votare solo a favore di una lista (e in questo caso il voto si intenderà espresso anche per il candidato presidente). Con queste regole, domani i cittadini saranno chiamati al voto. Nel dettaglio, in Calabria oltre al presidente della Regione, gli elettori dovranno eleggere 30 consiglieri. In Emilia Romagna, invece, gli oltre 3,5 milioni gli elettori dovranno scegliere tra sette candidati alla presidenza della Giunta, sostenuti in totale da 17 liste, mentre 739 candidati sono in corsa per uno dei 50 posti nell’Assemblea legislativa. I candidati consiglieri comunali, infine, sono complessivamente 788 anche se quelli effettivi, come spiega il sito del Ministero dell’Interno, scendono a 739 per effetto delle pluricandidature. (Rin)