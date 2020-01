Russia-Uzbekistan: colloquio tra ministri Esteri su visita a Mosca del presidente Mirziyoyev

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo dell'Uzbekistan, Abdulaziz Kamilov, per discutere dei preparativi della visita a Mosca del presidente Shavkat Mirziyoyev. La visita di quest'ultimo a Mosca dovrebbe svolgersi a inizio febbraio, dopo che Lavrov si è recato in missione a Tashkent la scorsa settimana. Durante il colloquio telefonico, Lavrov si è anche congratulato con Karimov per essere stato confermato nella nuova composizione del governo approvata dal parlamento. (Rum)