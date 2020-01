Ambiente: Figliomeni (Fd'I), convegno di Planet onlus con Ama sul ciclo dei rifiuti

- "Il tema rifiuti è sempre più di attualità con i continui litigi tra la Raggi ed il M5s da una parte e la regione Lazio a guida del Pd Zingaretti dall'altra, mentre nel frattempo i cittadini chiedono di avere più informazioni su come salvaguardare l'ambiente. Proprio in quest'ottica, presso il centro anziani Sandro Pertini di Centocelle presieduto da Saverio Topazio, abbiamo organizzato con l'associazione Planet onlus della presidente Luisella Di Curzio un convegno sul riciclo e recupero dei rifiuti con i vertici dell'Ama dell'amministratore unico Stefano Zaghis, ben rappresentato dalle esperte Ciccarello e Grassi e da altre collaboratrici che, con molta professionalità e competenza, hanno fornito molte risposte ai cittadini accorsi in massa e desiderosi di contribuire a ridurre l'inquinamento". Lo afferma in una nota Francesco Figliomeni, fondatore di Planet onlus, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'assemblea capitolina. "Per cercare di eliminare la plastica Planet onlus, grazie ai fondi del 5x1000, ha donato ai partecipanti una borraccia in alluminio nell'ambito del progetto 'Rispettiamo l'ambiente', mentre Alberto Raggi della Guardia nazionale ambientale si è soffermato sul potenziamento della raccolta differenziata anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni. Iniziative - conclude Figliomeni - che dovrebbero organizzare le istituzioni che amministrano la città e che, invece, il M5s municipale ha tentato di boicottare in vari modi quando forse bastava semplicemente dire grazie ai volontari che con molti sacrifici si sostituiscono a chi non è in grado di fare nulla".(Com)